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Зарубежные

27 декабря, 23:44

Восьмикратный чемпион Китая «Гуанчжоу» вылетел из высшего дивизиона

Виталий Косик
Корреспондент
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Восьмикратный чемпион Китая, двукратный обладатель азиатской Лиги чемпионов «Гуанчжоу» вылетел из китайской Суперлиги.

В предпоследнем матче чемпионата Китая команда протерпела поражение от «Чанчунь Ятай» (1:4). В другом матче «Гуанчжоу Сити» разгромил «Шэньчжэнь» (3:0) и полностью лишил восьмикратных чемпионов Суперлиги подняться выше зоны вылета.

В 2013 и 2015 году китайский клуб выигрывал Лигу чемпионов АФК.

По итогам текущего сезона «Гуанчжоу» набрал 17 очков за 33 тура.

ФК Гуанчжоу Эвергранд
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