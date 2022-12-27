Восьмикратный чемпион Китая «Гуанчжоу» вылетел из высшего дивизиона

Восьмикратный чемпион Китая, двукратный обладатель азиатской Лиги чемпионов «Гуанчжоу» вылетел из китайской Суперлиги.

В предпоследнем матче чемпионата Китая команда протерпела поражение от «Чанчунь Ятай» (1:4). В другом матче «Гуанчжоу Сити» разгромил «Шэньчжэнь» (3:0) и полностью лишил восьмикратных чемпионов Суперлиги подняться выше зоны вылета.

В 2013 и 2015 году китайский клуб выигрывал Лигу чемпионов АФК.

По итогам текущего сезона «Гуанчжоу» набрал 17 очков за 33 тура.