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Восемь игроков «Бешикташа» заразились коронавирусом

14:38
Пустой стадион «Бешикташа». Фото Anadolu Agency
Пустой стадион «Бешикташа». Фото Anadolu Agency
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Восемь футболистов «Бешикташа» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. После получения результатов заболевшие находятся под наблюдением и получают необходимое лечение. Накануне Федерация футбола Турции объявила, что матчи чемпионата возобновятся 12 июня.

По данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 452 820 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 298 737 летальных исходов, 1 675 935 человек выздоровели.

В Турции выявлено 143 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 3 952 летальных исходов, выздоровели 101 715 человек.

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