Восемь игроков «Бешикташа» заразились коронавирусом

Восемь футболистов «Бешикташа» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. После получения результатов заболевшие находятся под наблюдением и получают необходимое лечение. Накануне Федерация футбола Турции объявила, что матчи чемпионата возобновятся 12 июня.

По данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 452 820 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 298 737 летальных исходов, 1 675 935 человек выздоровели.

В Турции выявлено 143 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 3 952 летальных исходов, выздоровели 101 715 человек.