Во время матча 23-го тура чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» — «Форталеза» (2:1) рой пчел атаковал угловой флажок, сообщает Globo. Игру пришлось прервать, а защитник хозяев Дани Алвес был укушен пчелой во время подачи углового. Ответственность за замену флажка взял на себя защитник гостей Джексон, который не пострадал.

После 23 туров чемпионата «Сан-Паулу» расположился на 5 месте, а «Форталеза» — на 14-м.