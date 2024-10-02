Во время матча азиатской Лиги чемпионов рядом со стадионом пролетели ракеты

Во время матча второй азиатской Лиги чемпионов между иранским «Сепаханом» и «Истиклолом» из Душамбе (4:0) рядом со стадионом пролетели ракеты, выпущенные в сторону Израиля.

Болельщики на стадионе стали снимать запуск ракет и не обращали внимание на игру.

Запуск ракет в Иране во время матча «Сепахана». Фото соцсети

1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю в ответ на гибель в Ливане лидеров проиранских группировок «Хезболла» и ХАМАС. Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля.