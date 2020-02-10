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Во время матча 2-го аргентинского дивизиона фанаты, вооруженные ножами, устроили драку. Игру отменили

11:25

В воскресенье был отменен матч 2-го дивизиона чемпионата Аргентины между «Ривадавией» и «Атлантой» из-за драки вооруженных фанатов на трибунах.

Главный арбитр встречи прервал игру практически сразу после стартового свистка, поскольку на трибуне за одними из ворот стадиона «Мендоза» активные болельщики команд устроили драку. Некоторые из них были вооружены ножами, также многие из них использовали пиротехнику и сжигали флаги.

Конфликт удалось уладить только через 20 минут. По информации аргентинского издания TyC Sports, по итогам стычки есть двое пострадавших. После того, как драка прекратилась, было принято решение не доигрывать матч, поскольку полиция не могла гарантировать полную безопасность на стадионе. В официальном протоколе зафиксирован итоговый счет 0:0.

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