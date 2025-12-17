Во Франции заявили, что Сафонов должен стать первым номером в «ПСЖ» после четырех отраженных пенальти

Журналист L'Equipe Лоик Танзи прокомментировал «СЭ» игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти 2:1).

В серии одиннадцатиметровых ударов 26-летний россиянин отбил 4 удара из 5.

«Матфей Сафонов провел невероятный, исторический матч за «ПСЖ». Четыре отраженных пенальти подряд — это достижение мирового уровня. После этого Сафонов обязательно должен стать первым номером в «ПСЖ». Он точно должен играть в команде!» — сказал Танзи «СЭ».

Сафонов первый вратарь в истории футбола, отразивший 4 пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Он был признан лучшим игроком матча. Россиянин выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.