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17 декабря 2025, 23:34

Во Франции заявили, что Сафонов должен стать первым номером в «ПСЖ» после четырех отраженных пенальти

Константин Белов
Корреспондент

Журналист L'Equipe Лоик Танзи прокомментировал «СЭ» игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти 2:1).

В серии одиннадцатиметровых ударов 26-летний россиянин отбил 4 удара из 5.

«Матфей Сафонов провел невероятный, исторический матч за «ПСЖ». Четыре отраженных пенальти подряд — это достижение мирового уровня. После этого Сафонов обязательно должен стать первым номером в «ПСЖ». Он точно должен играть в команде!» — сказал Танзи «СЭ».

Сафонов первый вратарь в истории футбола, отразивший 4 пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Он был признан лучшим игроком матча. Россиянин выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.

Матвей Сафонов отразил четыре пенальти и&nbsp;выиграл с &laquo;ПСЖ&raquo; Межконтинентальный кубок.Великий матч Сафонова! Отбил четыре пенальти и принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок

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