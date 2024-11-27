Во Франции проведут расследование из-за расистских выкриков на футбольном матче

Французская прокуратура начала предварительное расследование в связи с расистскими выкриками в адрес 17-летнего футболиста любительского клуба «Круазес де Байонн», сообщает RMC Sport.

Встреча команды с «Этуаль Барнез» была остановлена из-за скандирований, имитирующих обезьяньи крики, в адрес игрока «Круазес де Байонн».

Виновника инцидента может ожидать тюремное заключение сроком на один год и штраф в размере 15 тысяч евро.