Власти Казахстана опровергли информацию об отмене всех массовых спортивных мероприятий в стране

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана опроверг информацию об отмене всех массовых спортивных мероприятий в стране.

— Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности, — приводит zakon.kz текст заявления Комитета. — Данные решения принимаются на основании межведомственной комиссии при правительстве Казахстана, которой были даны рекомендации по воздержанию от командирования спортсменов в страны с высоким уровнем распространения коронавируса. На сегодня министерством культуры и спорта не было принято решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории Казахстана.

Ранее появилась информация, что в Казахстане принято решение об отмене всех массовых спортивных мероприятий.