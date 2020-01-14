Владимир Маминов возглавил «Актобе»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Маминов подписал трудовое соглашение с «Актобе». Новый главный тренер уже приступил к комплектованию состава и в ближайшее время отправится с командой на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию, сообщается на официальной странице «Актобе» ВКонтакте.

45-летний Маминов в бытность футболистом выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб «Локомотива», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера «железнодорожников». Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».

«Актобе» по итогам минувшего сезона вылетел из казахстанской премьер-лиги, заняв последнее место в турнирной таблице.