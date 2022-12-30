Клементьев: «Пеле выделялся на поле. Делал то, чего не делали другие»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Клементьев объяснил, в чем заключается величие бразильского футболиста Пеле.

«Трехкратный чемпион мира, единственный в истории — это раз. Забивал много — это два. Выделялся на поле. Делал то, чего не делали другие. Поэтому он король. В тот период и правда был великим футболистом. Как Месси сейчас. И Роналду чуть раньше. Он мог решить исход встречи каким-то действием — ударом, дриблингом, пасом. Все время удивлял. Такие игроки всегда ценятся», — приводит «РБ Спорт» слова Клементьева.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет со 2 по 3 января в Сантусе.