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Владимир Газзаев отреагировал на информацию о возможном назначении главным тренером «Актобе»

15:30
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Российский тренер Владимир Газзаев прокомментировал информацию о том, что он может возглавить казахстанский «Актобе».

«По поводу назначения в «Актобе» пока ничего комментировать не могу. За последние годы после моего ухода клуб утерял лидирующие позиции в национальном первенстве, но абсолютно не сомневаюсь, что при правильном подходе все можно вернуть. Клуб, который имеет свою историю и традиции, должен всегда претендовать и ставить перед собой самые высокие цели в чемпионате, чего и желаю «Актобе».

Так ли то, что болельщики выступили против моего прихода? За два сезона, что я работал в «Актобе», мы выиграли серебряные медали чемпионата, доходили до финала кубка. В первом сезоне достойно выступили в еврокубках. Но была и одна неудачная игра в Лиге Европы во втором сезоне, после которой я сам подал в отставку. При мне команда выдала 19-матчевую беспроигрышную серию и уверенно, с отрывом лидировала в чемпионате. Поэтому о том, что болельщики возмущены, мне ничего не известно», - приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Газзаев возглавлял «Актобе» с 2014 по 2015 год. В текущем сезоне команда идет на девятом месте в чемпионате Казахстана.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-gazzaev-predlozheniya-periodicheski-postupayut-kak-iz-rossii-tak-i-iz-zarubezh-ya/

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