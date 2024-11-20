Владелец «Ботева» не знает о запрете посещать Болгарию

Собственник болгарского клуба «Ботев» Антон Зингаревич не получал официального сообщения о запрете посещать Болгарию в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Изначально подумал, что речь идет о шутке, недоразумении или ошибке. На данный момент не получил никакого ответа ни от правительства, ни от специальных служб. Надеюсь, получить от них ясный ответ о происходящем, пока получаю информацию от сообщений СМИ и слухов. Официальной информации нет. Мне удивительно слышать о распоряжении в отношении меня и в то же время не иметь возможности узнать, о чем точно идет речь», — сказал Зингаревич клубному телевидению.

8 ноября болгарские СМИ сообщили о запрете Зингаревичу посещать Болгарию в ближайшие 10 лет. Решение было принято Государственным агентством национальной безопасности в связи с тем, что российский бизнесмен, имеющий также гражданство Израиля, представляет «угрозу национальной безопасности». Запрет на въезд в страну 42-летнему россиянину будет действовать до 2034 года.

В 2021-м «Ботев» перешел в собственность Зингаревича. Под его руководством клуб завоевал Кубок Болгарии и получил возможность участвовать в европейских турнирах.