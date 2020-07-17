Владелец АЕКа решил не подавать протест против ПАОКа. Для Карреры и игроков это стало шоком

АЕК решил не подавать протест против ПАОКа, сообщает sport24.gr.

Афиняне вышли на третье место в чемпионате, а за два тура до финиша получили реальный шанс достать ПАОК в борьбе за Лигу чемпионов. Для этого нужно было обыграть дома прямого конкурента, но встреча закончилась со счетом 0:0.

Однако у 12 игроков ПАОКа оказались просрочены медицинские карты. По регламенту, у команды Массимо Карреры было 48 часов на то, чтобы подать протест. В этом случае ПАОК получил бы не только техническое поражение и штраф от 8 до 40 тысяч евро, но и снятие трех баллов. Тогда АЕК гарантировал бы себе Лигу чемпионов независимо от итогов последнего тура.

Однако владелец афинского клуба Димитрис Мелиссанидис решил не протестовать, руководствуясь «спортивными принципами». Для тренерского штаба и игроков АЕКа «данное решение стало шоком».

Перед последним туром АЕК отстает от ПАОКа на три очка. Чтобы догнать соперника, афиняне в воскресенье должны обыграть на выезде уже оформивший титул «Олимпиакос» и ждать осечки ПАОКа в матче с «Арисом».