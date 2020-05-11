Владельцы «Манчестер Сити» приобрели девятый клуб

Холдинговая компания City Football Group приобрела бельгийский клуб «Ломмел», сообщается на официальном сайте организации.

Клуб выступает во втором дивизионе Бельгии. «Ломмел» занял шестое место в последнем сезоне, который досрочно завершился из-за корнавируса.

Также City Football Group владеет «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Мумбаи Сити» (Индия).