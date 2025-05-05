VK Видео покажет в прямом эфире центральный матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Спортинг»

В VK Видео пройдет прямая трансляция лиссабонского дерби между «Бенфикой» и «Спортингом» в 33-м туре чемпионата Португалии.

Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Да Луж» — домашней арене «Бенфики». Начало трансляции — в 20.00 по московскому времени.

Перед матчем «Спортинг» с 78 очками лидирует в чемпионате Португалии. «Бенфика» также набрала 78 очков и уступает сопернику по дополнительным показателям. «Порту» (65 очков) идет третьим и уже лишился шансов на титул.