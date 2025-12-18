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18 декабря 2025, 03:40

Витинья: «Игра Сафонова была невероятна»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1) в финале Межконтинентального кубка.

«Это невероятное чувство. Это был очень важный финал, и мы его выиграли. Было тяжело, мы выложились на полную, поэтому мы очень счастливы. Чувствуем, что хорошо поработали. Много усилий и немного удачи, но она тоже была необходима. Игра Сафонова тоже была невероятна! А болельщики? Они всегда с нами, даже здесь, в Катаре, они нам очень помогали. Нам повезло, что мы выбрали их сторону в серии пенальти, это важно. И, к счастью, все сложилось так, что «ПСЖ» победил», — приводит Canal Supporters слова Витиньи.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отразил четыре подряд удара соперников в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. Российский голкипер завоевал шестой трофей с парижским клубом.

Матвей Сафонов отразил четыре подряд пенальти в&nbsp;серии пенальти финала Межконтинентального кубка &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фламенго&raquo; (1:1, 2:1).Как Сафонов взял четыре пенальти и поставил рекорд ФИФА. Мастерски действовал по бьющим

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Витинья (ПСЖ)
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