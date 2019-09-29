«Витесс» Слуцкого в меньшинстве победил «Валвейк» и вышел на третье место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 8-го тура чемпионата Голландии обыграл «Валвейк» со счетом 2:1. Победный гол забил Уссама Таннан.
Отметим, что на 49-й минуте с поля был удален полузащитник «Витесса» Юлиан Леливельд.
«Витесс» поднялся на третье место в турнирной таблице, однако после игры АЗ может опуститься на четвертое. «Валвейк» идет последним.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
8-й тур
«РКС Валвейк» — «Витесс» — 1:2 (0:1)
Голы: Дико, 16 (0:1). Леманс, 52 — с пенальти (1:1). Таннан, 77 — с пенальти (1:2).
«РКС Валвейк»: Вессен, Гари, Меуленстен, Делькруа, Квастен (Ньюпорт, 43), Леманс (Тахири, 82), Спирингс, Мюлдер, Венте, Элберс, Данелс (Бакари, 86).
«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Обиспо, Дуки, Кларк, Базур, Дико (Грот, 65), Беро, Таннан (Фор, 82), Матавж, Линссен (Даса, 57).
Предупреждения: Венте, 56. Леманс, 70.
Удаление: Леливелд, 52.
Судья: Найхайс (Голландия).
29 сентября. Валвейк. Стадион «Мандемакерс».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/