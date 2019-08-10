"Витесс" Слуцкого победил "Виллем II"

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 2-го тура чемпионата Голландии в гостях обыграл "Виллем II" со счетом 2:0. Голы забили Джей-Рой Грот и Тим Матаваж.

Российский защитник "Витесса" Вячеслав Караваев провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

"Витесс" в двух матчах набрал 4 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Виллем" пока идет на 8-й строчке.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

2-й тур

"Виллем II" - "Витесс" - 0:2 (0:0)

Голы: Грот, 55 (0:1). Матавж, 70 (0:2).

"Виллем II": Велленройтер, Льюис, Хольмен, Петерс, Херкенс, Саддики, Данкерлуи (Кулибали, 81), Льонч (Гладон, 61), Нуннели, Врусай (Зейдервейк, 71), Келерт.

"Витесс": Пасвер, Караваев, Обиспо, Дуки, Кларк, Таннан (Фор, 81), Сереро, Грот (Мусонда, 67), Беро, Линссен, Матавж (Дарфалу, 90).

Предупреждения: Караваев, 10. Льонч, 15. Саддики, 41. Беро, 59.

Судья: Мулдер (Голландия).

10 августа. Тилбург. Стадион "Koning Willem II Stadion".