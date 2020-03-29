«Витебск» с сыном Гуренко и братом Чалова проиграл «Неману»
«Неман» обыграл «Витебск» в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии — 2:0. В составе победителей вышел российский защитник Андрей Васильев. За «Витебск» сыграли старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова Даниил и сын экс-защитника «Локомотива» Сергея Гуренко Артем.
Чемпионат Белоруссии — единственный футбольный турнир Европы, стратовавший в срок и со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
2-й тур
«Неман» — «Витебск» — 2:0 (0:0)
Голы: Кадимян, 51 (1:0). Кантария, 58 — с пенальти (2:0).
«Неман»: Дударь, А.Васильев, Стойкович, Кантария (Вегеря, 86), Забелин, Слабашевич, Легчилин, Якимов, Яцкевич (Рассадкин, 46), Коваль (Лешко, 67), Кадимян.
«Витебск»: Сороко, Чалов, Клопоцкий, Жулиу Сезар (Теверов, 65), Скитов, Назаренко, Волков, Вандерсон, Гуренко, Николаэску (Кариока, 64), Матвеенко (Дробыш, 88).
Предупреждения: Чалов, 31. Гуренко, 42. Легчилин, 49. Жулиу Сезар, 57. Матвеенко, 62. Кантария, 79.
Судья: Коронец.
29 марта. Гродно. Стадион ЦСК «Неман».