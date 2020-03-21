«Витебск» обыграл «Городею», проведя весь второй тайм в меньшинстве

«Витебск» в первом туре чемпионата Белоруссии обыграл «Городею» со счетом 1:0.

Единственный гол в свои ворота забил Александр Позняк. В добавленное время первого тайма полузащитник «Витебска» получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Чемпионат Белоруссии остается единственным в Европе, где проводятся матчи. Все остальные турниры остановлены из-за коронавируса.