«Виссел Кобе» запретил своим фанатам петь и скандировать на трибунах

Японский клуб «Виссел Кобе», за который выступает полузащитник Андрес Иньеста, запретил своим болельщикам петь, скандировать и размахивать флагами в первом матче сезона чемпионата Японии против «Йокогамы». Это сделано, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Кроме того, клуб попросил остаться дома болельщиков, у которых есть синдромы простуды или гриппа. Здоровые же должны надеть маски и помыть руки после прохождения на стадион.