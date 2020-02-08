«Виссел Кобе» выиграл Суперкубок Японии. Иньеста завоевал очередной трофей
12:03
«Виссел Кобе» обыграл в матче за Суперкубок Японии чемпиона страны «Йокогаму». Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти точнее оказались игроки «Виссел Кобе» — 3:2.
В составе «Виссел Кобе» весь матч отыграл испанский полузащитник Андрес Иньеста. Для 35-летнего испанца этот трофей стал 37-м в карьере.
??? #??? ?#??? ???#??? #???@andresiniesta8 @visselkobe pic.twitter.com/GFECpxdChg— ??? (@J_League) February 8, 2020
В списке самых титулованных футболистов в истории он уступает только бразильцу Дани Алвесу, на счету которого 40 побед в турнирах за клубы и сборную.
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