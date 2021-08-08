«Ракув» перед ответным матчем с «Рубином» обыграл «Вислу» в чемпионате Польши

В матче третьего тура чемпионата Польши «Ракув» на выезде обыграл «Вислу» (2:1).

В составе хозяев отличился Йо Йебоа. У гостей забивали Марцин Цебуля и Владислав Гутковский.

Оба матча гости забили в меньшинстве — на 51-й минуте был удален Яннис Папаниколау. «Ракув» — соперник «Рубина» по третьему отборочному раунду Лиги конференций. Ответный матч в Казани состоится 12 августа. Первый матч в Польше завершился вничью — 0:0.

Чемпионат Польши. Экстракласса

«Висла» — «Ракув» — 1:2 (1:0)

Голы: Йебоа, 24 — Цебуля, 61, Гутковский, 79

Удаление: Папаниколау («Ракув»), 51