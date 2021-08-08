«Ракув» перед ответным матчем с «Рубином» обыграл «Вислу» в чемпионате Польши
23:29
В матче третьего тура чемпионата Польши «Ракув» на выезде обыграл «Вислу» (2:1).
В составе хозяев отличился Йо Йебоа. У гостей забивали Марцин Цебуля и Владислав Гутковский.
Оба матча гости забили в меньшинстве — на 51-й минуте был удален Яннис Папаниколау. «Ракув» — соперник «Рубина» по третьему отборочному раунду Лиги конференций. Ответный матч в Казани состоится 12 августа. Первый матч в Польше завершился вничью — 0:0.
Чемпионат Польши. Экстракласса
«Висла» — «Ракув» — 1:2 (1:0)
Голы: Йебоа, 24 — Цебуля, 61, Гутковский, 79
Удаление: Папаниколау («Ракув»), 51
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