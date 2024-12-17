Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:57

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мира в 2024 году на премии The Best

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мира в 2024 году на премии The Best от ФИФА. Форвард лично посетил церемонию и получил приз.

На награду также претендовали Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ» / «Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Флорина Вирц (Германия, «Байер») и Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал хавбек «Манчестер Сити» Родри. Винисиус занял второе место. Делегация «Реала» не присутствовала на церемонии.

24-летний бразилец в прошлом сезоне провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач. Вместе с мадридцами форвард стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
Читайте также
Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка перед первым боем с Усиком
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил два дубля подряд в НХЛ
Тела Кириллова и его помощника увезли с места взрыва
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Ад последних дней: стали известны новые подробности смерти баскетболиста Яниса Тиммы
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Материалы сюжета: FIFA The Best 2024: лучший футболист и тренер сезона по версии ФИФА
Стало известно, сколько очков набрали Винисиус, Родри и Беллингем в голосовании The Best
Головин поставил Крооса на первое место в голосовании The Best, в тройке — Мбаппе и Винисиус
«Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА
Винисиус, Холанн, Беллингем и Ямаль вошли в сборную года по версии ФИФА
Анчелотти признан лучшим тренером 2024 года на премии The Best
Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарем 2024 года на премии The Best
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Анчелотти признан лучшим тренером 2024 года на премии The Best

Винисиус, Холанн, Беллингем и Ямаль вошли в сборную года по версии ФИФА

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости