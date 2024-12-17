Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мира в 2024 году на премии The Best

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мира в 2024 году на премии The Best от ФИФА. Форвард лично посетил церемонию и получил приз.

На награду также претендовали Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ» / «Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Флорина Вирц (Германия, «Байер») и Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал хавбек «Манчестер Сити» Родри. Винисиус занял второе место. Делегация «Реала» не присутствовала на церемонии.

24-летний бразилец в прошлом сезоне провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач. Вместе с мадридцами форвард стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.