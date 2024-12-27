Винисиус признан лучшим футболистом 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист 2024 года.

На награду помимо Винисиуса претендовали Джуд Беллингем («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Ламин Ямаль («Барселона»).

24-летний футболист также был признан лучшим нападающим 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

17 декабря Винисиус получил награду лучшему игроку мира на премии The Best. В октябре бразилец занял второе место в борьбе за «Золотой мяч», уступив только хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

В 2023 году в номинации «Лучший игрок» на Globe Soccer Award победил нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. Чаще всего награду получал португальский форвард Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», — 6 раз.