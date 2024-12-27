Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:19

Винисиус признан лучшим футболистом 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист 2024 года.

На награду помимо Винисиуса претендовали Джуд Беллингем («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Ламин Ямаль («Барселона»).

24-летний футболист также был признан лучшим нападающим 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

17 декабря Винисиус получил награду лучшему игроку мира на премии The Best. В октябре бразилец занял второе место в борьбе за «Золотой мяч», уступив только хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

В 2023 году в номинации «Лучший игрок» на Globe Soccer Award победил нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. Чаще всего награду получал португальский форвард Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», — 6 раз.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
Читайте также
Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады
Президент Сербии заявил о намерении США приобрести «Северный поток»
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ямаль победил в номинации «Лучший молодой игрок 2024 года» на Globe Soccer Awards

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости