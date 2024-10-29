Винисиус о том, что не получил «Золотой мяч»: «Я сделаю в 10 раз больше, если надо»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на решение вручить награду лучшему футболисту сезона-2023/24 «Золотой мяч» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

Винисиус занял второе место в голосовании. Бразилец, как и все остальные представители «Реала», не приехал на церемонию вручения награды, которая прошла в Париже в театре «Шатле».

«Я сделаю в десять раз больше, если потребуется. Они не готовы», — написал у себя в соцсетях Винисиус.

В сезоне-2023/24 бразилец в составе «Реала» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.