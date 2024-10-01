Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 07:19

Винисиус признан лучшим левым нападающим мира по версии FourFourTwo, Хвича — 4-й

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим левым вингером мира по версии портала FourFourTwo.

Выбор был сделан на основании выступлений за последние 2-3 сезона.

Топ-10 лучших левых форвардов мира по версии FourFourTwo:

1. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

2. Рафаэл Леау («Милан», Португалия)

3. Нико Уильямс («Атлетик», Испания)

4. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия)

5. Жереми Доку («Ман Сити», Бельгия)

6. Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия)

7. Габриэл Мартинелли («Арсенал», Бразилия)

8. Кингсли Коман («Бавария», Франция)

9. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», Испания)

10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Корея)

Ранее FourFourTwo составил список лучших вратарей планеты, который возглавил Алиссон Бекер из «Ливерпуля».

Винисиус Жуниор
Кингсли Коман
Нико Уильямс
Рафаэл Леау
Сон Хын Мин
Хвича Кварацхелия
Футбол
Габриэл Мартинелли
Читайте также
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом «Зенита» на матч в Краснодаре
Игра Hamster Kombat раздала пользователям криптовалюту и разочаровала их. Детали
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию футбольный Джентльмен 2024 года
Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
Очевидцы рассказали об ударе ВСУ по жилому району Горловки
СМИ сообщили о раненых и погибших в результате ударов по Дамаску
Популярное видео
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости