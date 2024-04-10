Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:59

Козлов: «Приятно войти в историю как первый россиянин, ставший чемпионом Индии»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вингер «Мохаммедана» Евгений Козлов рассказал о своих эмоциях после победы над «Шиллонг Лайонг» (2:1) и завоевания чемпионства в высшей лиге Индии.

«Очень важная победа была для нас, чемпионская. Я был счастлив. И рад, что помог команде добыть победу в этом матче, забив победный гол. Очень приятно войти в историю как первый россиянин, ставший чемпионом Индии», — приводит Legalbet слова Козлова.

Также футболист объяснил, почему он принял решение поехать в Индию после Казахстана.

«Я не получил достойного предложения из Казахстана в зимнее окно, и потом пришло предложение из Индии. Я видел, что команду тренирует Андрей Чернышов. Очень захотелось поработать с ним», — добавил он.

Козлов перешел в «Мохаммедан» из «Атырау» в январе этого года. До этого он выступал за казахстанский «Атырау». Российский тренер Андрей Чернышов возглавляет клуб из Калькутты с сентября 2023 года.

Источник: Legalbet
Футбол
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василенко рассказал о провокациях, с которыми столкнулся после назначения в «Телави»
Новости
RSS RSS
Все новости