Виктор Свежов стал чемпионом Таджикистана. «Истиклол» сделал золотой дубль

Полузащитник Виктор Свежов завоевал золото чемпионата Таджикистана в составе «Истиклола». Душанбинская команда сыграла вничью с бохатарским «Хатлоном» и в 9 раз выиграла титул за три тура до окончания сезона. С учетом апрельского триумфа в Суперкубке самый титулованный клуб среднеазиатской страны отпраздновал золотой дубль.

29-летний Свежов — воспитанник московского «Динамо», также в его карьере были «Томь», «Луч», «Крылья Советов», «Торпедо», «Сибирь», «Факел», «Балтика» и белорусский «Минск».