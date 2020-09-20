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Виктор Свежов стал чемпионом Таджикистана. «Истиклол» сделал золотой дубль

17:22

Полузащитник Виктор Свежов завоевал золото чемпионата Таджикистана в составе «Истиклола». Душанбинская команда сыграла вничью с бохатарским «Хатлоном» и в 9 раз выиграла титул за три тура до окончания сезона. С учетом апрельского триумфа в Суперкубке самый титулованный клуб среднеазиатской страны отпраздновал золотой дубль.

29-летний Свежов — воспитанник московского «Динамо», также в его карьере были «Томь», «Луч», «Крылья Советов», «Торпедо», «Сибирь», «Факел», «Балтика» и белорусский «Минск».

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