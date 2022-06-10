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Сегодня, 21:48

Виктор Гончаренко может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко близок к назначению в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, утверждает «Чемпионат». В ближайшее время специалист должен подписать контракт.

Ранее появилась информация, что бывший тренер «Краснодара» и ЦСКА — один из основных кандидатов на пост главного тренера екатеринбургского «Урала» в следующем сезоне.

Напомним, последним местом работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить тренера в отставку.

ЦСКА специалист возглавлял с декабря 2016 года по март 2021 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4721915-viktor-goncharenko-blizok-k-naznacheniyu-v-klub-iz-saudovskoj-aravii.html
Виктор Гончаренко
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