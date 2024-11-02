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Дьекереш — об уходе в «МЮ»: «Мне все нравится в «Спортинге»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш после победы над «Эштрелой» (5:1) в матче 10-го тура чемпионата Португалии прокомментировал слухи о своем возможном уходе в «Манчестер Юнайтед».

«Переход с Аморимом в «Манчестер Юнайтед»? Ничего об этом не знаю, сейчас я здесь. Как видите, мне все нравится в «Спортинге». Я ни о чем не думаю. Мне грустно, что Аморим уходит. Мы желаем ему всего наилучшего», — приводит журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях слова Дьекереша.

29 октября стало известно, что «МЮ» согласился выплатить португальской команде 10 миллионов евро в виде отступных за 39-летнего Аморима и подпишет с ним контракт по схеме «2+1».

Виктор Дьекереш. «Спортинг» разгромил «Эштрелу», Дьекереш оформил покер
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Виктор Дьекереш
Рубен Аморим
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