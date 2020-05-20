Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex ответил на вопрос о возможностях и полномочиях конфедераций в условиях пандемии и кризиса.

— Достаточно ли у нас власти и возможностей? Понимаете, для меня руководство — это не обладание какой-то властью. Руководство — это, скорее, обслуживание, помощь. В футболе часто говорят о власти, когда заходит вопрос об экономике. Сейчас нужно уйти от таких разговоров. Кризис показывает, как даже самые влиятельные и могущественные оказываются на коленях.

Нужно вернуть понимание того, что мы призваны обслуживать игру в футбол, служить ей и обслуживать болельщиков. Разве нет? Мне кажется, один из уроков кризиса в том, что нужно вспомнить такие слова, — отметил Монтальяни. (Александр Бобров)