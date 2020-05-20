Вице-президент ФИФА: «Переход на систему «весна-осень»? Это решаю не я, не ФИФА и не УЕФА, решение за федерацией и лигой»

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни, отвечая на вопрос «СЭ», на специальном вебинаре Soccerex пояснил, что он имел в виду, когда в начале мая предложил Европе перейти на систему «весна-осень» и играть в течение календарного года.

— На самом деле я об этом сказал лишь однажды во время интервью, отвечая на вопрос итальянского журналиста. Дело в том, что в Италии как-то заговорили об этом, и только потому я упомянул эту тему. Меня спросили — я просто высказал мнение. Но такие решения принимаю не я, не ФИФА и не конфедерация, в данном случае УЕФА. Проведение внутренних соревнований — прерогатива местных федераций и лиг.

Как играть, решать им. Это их юрисдикция. Ничего нового в идее играть в течение календарного года нет. Насколько мне известно, так делают не только у нас, в Южной Америке и в Азии, но также в Европе — кажется, в паре скандинавских стран. Могу ошибаться, европейцы меня поправят. (Александр Бобров)