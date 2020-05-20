Вице-президент ФИФА: «Новак Джокович против вакцинации? Тогда его могут не пустить в какую-либо страну»

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex высказал мнение об обязательности вакцинации и оценил позицию теннисиста Новака Джоковича.

— Джокович высказался против вакцинации? Конечно, и в футболе может возникнуть вопрос соблюдения гражданских прав. Но в итоге, если Новак или я захотим въехать в страну, а там по закону требуется документ об вакцинации, нас просто-напросто не пропустят через границу. Придется развернуться и поехать домой. Такие проблемы нельзя исключат. Но это больше тема для политиков, а мы с вами говорим о футболе, — подчеркнул Монтальяни. (Александр Бобров)