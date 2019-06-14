"Вест Хэм" подписал хавбека сборной Испании

Полузащитник "Вильярреала" и сборной Испании Пабло Форналс перешел в "Вест Хэм".

Как сообщается в Твиттере Sky Sports News, с 23-летним хавбеком заключен контракт на 5 лет. В составе "Вильярреала" в чемпионате Испании Форналс провел 35 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи, в Лиге чемпионов - 12 матче, забил 3 гола и отдав 3 голевых передачи. За сборную Испании с учетом матчей за молодежную команду провел 14 матчей.

Ранее "Вест Хэм" подписал двухлетний контракт с 33-летним вратарем Дэвидом Мартином.