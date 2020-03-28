Бывший главный тренер минского «Динамо» Анатолий Байдачный в интервью «СЭ» отметил, что разговоры о приостановлении чемпионата Белоруссии из-за пандемии коронавируса не идут.

— Ситуация в чемпионате быстро поменяется?

— Поменяется. Но не могу сказать, насколько быстро. Понятно, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ постепенно наберут форму, но вопрос во времени. Когда это произойдет?

— Это случится раньше приостановления чемпионата из-за коронавируса?

— Разговоров о приостановлении нет. Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги. (Дмитрий Зимин)

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