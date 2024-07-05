Вертонген завершил карьеру в сборной Бельгии

Защитник Ян Вертонген объявил в социальных сетях о завершении карьеры в национальной команде Бельгии.

«Спасибо за все воспоминания, я воплотил свою мечту в жизнь!» — написал футболист.

Последний матч за сборную Бельгии Вертонген провел на Евро-2024. 1 июля он вышел на поле в игре 1/8 финала против сборной Франции, которая завершилась поражением бельгийцев со счетом 0:1.

Защитник выступал за бельгийскую национальную команду с 2007 года. Он является рекордсменом по количеству матчей за Бельгию — 157.