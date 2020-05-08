«Вернулся к работе!» Каррера показал кадр с первой тренировки АЕКа после паузы
16:25
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера опубликовал новую фотографию в Instagram. 56-летний итальянский специалист показал кадр с тренировки афинской команды.
Ранее стало известно, что игроки АЕКа с 4 мая приступили к индивидуальным тренировкам в связи с пандемией коронавируса.
«Наконец-то вернулся к работе!» — подписал фото Каррера.
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