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«Вернулся к работе!» Каррера показал кадр с первой тренировки АЕКа после паузы

16:25
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер АЕКа Массимо Каррера опубликовал новую фотографию в Instagram. 56-летний итальянский специалист показал кадр с тренировки афинской команды.

Ранее стало известно, что игроки АЕКа с 4 мая приступили к индивидуальным тренировкам в связи с пандемией коронавируса.

«Наконец-то вернулся к работе!» — подписал фото Каррера.

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