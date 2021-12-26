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Вернидуб заявил, что хочет вновь вывести «Шериф» в групповую стадию еврокубка

08:48
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что хочет вновь вывести команду в групповую стадию одного из еврокубков.

«2021 был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов. Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году пробились опять в групповую стадию еврокубков.

Соперник по плей-офф Лиги Европы? «Брага» — непростой, серьезный клуб, который хорошо чувствует себя в чемпионате своей страны. Всегда претендует на высокие места и каждый год в первой четверке. Практикует техничный футбол. Крепкая команда. Мне уже доводилось играть против «Браги», когда я работал в «Заре». Мы тогда прошли по сумме двух матчей — сыграли 1:1 дома, на выезде было 2:2. Постараемся изучить их хорошо. Понимаем, что Чемпионат Португалии в самом разгаре, у них будут игры. В этом плане им легче. Мы со своей стороны будем серьезно готовиться и хотим подойти к матчам 17 и 24 февраля в оптимальной форме. Есть желание двигаться дальше», — приводит пресс-служба команды из Тирасполя слова Вернидуба.

В сезоне-2021/22 «Шериф» впервые в истории выступил в групповой стадии Лиги чемпионов. Команда заняла третье место в группе D и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Дополнительная информация:

http://www.fc-sheriff.com/ru/vse/yuriy-vernidub-komanda-dokazala-chto-sposobna-na-mnogoe/

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Иван Торопцев все материалы автора

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