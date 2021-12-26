Вернидуб заявил, что хочет вновь вывести «Шериф» в групповую стадию еврокубка
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что хочет вновь вывести команду в групповую стадию одного из еврокубков.
«2021 был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов. Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году пробились опять в групповую стадию еврокубков.
Соперник по плей-офф Лиги Европы? «Брага» — непростой, серьезный клуб, который хорошо чувствует себя в чемпионате своей страны. Всегда претендует на высокие места и каждый год в первой четверке. Практикует техничный футбол. Крепкая команда. Мне уже доводилось играть против «Браги», когда я работал в «Заре». Мы тогда прошли по сумме двух матчей — сыграли 1:1 дома, на выезде было 2:2. Постараемся изучить их хорошо. Понимаем, что Чемпионат Португалии в самом разгаре, у них будут игры. В этом плане им легче. Мы со своей стороны будем серьезно готовиться и хотим подойти к матчам 17 и 24 февраля в оптимальной форме. Есть желание двигаться дальше», — приводит пресс-служба команды из Тирасполя слова Вернидуба.
В сезоне-2021/22 «Шериф» впервые в истории выступил в групповой стадии Лиги чемпионов. Команда заняла третье место в группе D и вышла в плей-офф Лиги Европы.
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Дополнительная информация:
http://www.fc-sheriff.com/ru/vse/yuriy-vernidub-komanda-dokazala-chto-sposobna-na-mnogoe/
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