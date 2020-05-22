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Вернблум может досрочно расторгнуть контракт с ПАОКом

08:44
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Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум ведет переговоры о расторжении контракта с клубом, сообщает SportExpressen.

По сведениям источника, из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса греческий клуб собирается уменьшить зарплатную ведомость. 33-летний швед является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, получая около 1,4 млн евро в год, при этом бывший хавбек ЦСКА пропустил большое количества матчей из-за травм.

Если контракт будет разорван, то Вернблум может вернуться на родину в шведский «Гетеборг».

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