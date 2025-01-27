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Сегодня, 10:05

Веркаутерен: «Не сказал бы, что отставка Тедеско была очевидна после Евро»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» высказался об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера национальной команды.

«Не сказал бы, что отставка Тедеско была очевидна уже летом после Евро-2024. Но тогда уже можно было почувствовать внимание к этому вопросу и волну в СМИ, которая не была доброжелательна по отношению к будущему Доменико. Поэтому, когда увольнение случилось, сюрпризом это не стало. После Евро и Лиги наций этого можно было ожидать», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Франк Веркаутерен
Футбол
Доменико Тедеско
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