Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:40

Веркаутерен: «Думаю, что в следующем сезоне у Тедеско будет команда»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем бывшего главного тренера сборной Бельгии и «Спартака» Доменико Тедеско.

«Мы общаемся с Доменико. Не думаю, что он долго пробудет без работы. Но иногда хорошо взять передышку и подумать, чтобы дождаться хорошего вызова. Несколько месяцев паузы хорошо сказываются на принятии решений. Думаю, что в следующем сезоне у него будет команда», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Франк Веркаутерен
Доменико Тедеско
Читайте также
Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
В 2025 году отметят 80-летие со дня Победы
ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Црвена Звезда» впервые с 2023 года проиграла в чемпионате Сербии

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости