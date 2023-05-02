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Сегодня, 14:45

Веркаутерен допустил возвращение к тренерской работе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Франк Веркаутерен
Франк Веркаутерен.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, скучает ли специалист по тренерской работе.

«Никогда не говори «никогда». Сейчас меня все устраивает, хотя и немного скучаю по работе главным тренером. При этом я и сейчас наблюдаю за тренировочным процессом, даю советы. Но, конечно, вовлечен не так, как раньше», — сказал Веркаутерен «СЭ».

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Франк Веркаутерен и&nbsp;Доменико Тедеско. «До назначения Тедеско общался с болельщиками «Спартака». Экс-тренер «Крыльев» — о работе в сборной Бельгии

Франк Веркаутерен
Футбол
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