Вериссиму будет тренировать «Бенфику» до конца сезона

До конца текущего сезона главным тренером «Бенфики» будет Нелсон Вериссиму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее специалист стал и. о. главного тренера после увольнения Бруну Лаге. В своем заявлении «Бенфика» также поблагодарила Лаге за работу.

43-летний Вериссиму ранее был ассистентом главного тренера «Бенфики», а также работал с «Бефикой-В». За четыре тура до конца чемпионата Португалии команда на втором месте с 67 очками. У лидирующего «Порту» 73 очка.