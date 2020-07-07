Вериссиму будет тренировать «Бенфику» до конца сезона
7 июля 2020, 14:27
До конца текущего сезона главным тренером «Бенфики» будет Нелсон Вериссиму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ранее специалист стал и. о. главного тренера после увольнения Бруну Лаге. В своем заявлении «Бенфика» также поблагодарила Лаге за работу.
43-летний Вериссиму ранее был ассистентом главного тренера «Бенфики», а также работал с «Бефикой-В». За четыре тура до конца чемпионата Португалии команда на втором месте с 67 очками. У лидирующего «Порту» 73 очка.
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