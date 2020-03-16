Венгрия приостановила чемпионат из-за короновируса

Чемпионат Венгрии приостановлен на время из-за эпидемии коронавируса. На вынужденные каникулы ушли все венгерские клубы — как профессиональные, так и любительские, сообщает AP.

В высшем дивизионе команды успели провести 25 туров. Лидирует «Ференцварош» Сергея Реброва, который в первых 23 играх набрал 53 очка. На 3 балла меньше (и на 2 матча больше) у «Фехервара».

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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