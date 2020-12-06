Полузащитник «Зенита» Вендел в Twitter поделился мнением о матче 9-го тура чемпионата Португалии, в котором его бывший клуб «Спортинг» сыграл вничью с «Фамиликаном» (2:2).

«Я всегда болею за «Спортинг», но это была настоящая задница. Хочу посмотреть, что будет дальше», — написал Вендел.

После 9-и туров лиссабонцы занимают первое место с 23 очками.