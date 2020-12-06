Вендел — об игре бывшего клуба: «Это настоящая задница»
13:42
Полузащитник «Зенита» Вендел в Twitter поделился мнением о матче 9-го тура чемпионата Португалии, в котором его бывший клуб «Спортинг» сыграл вничью с «Фамиликаном» (2:2).
«Я всегда болею за «Спортинг», но это была настоящая задница. Хочу посмотреть, что будет дальше», — написал Вендел.
После 9-и туров лиссабонцы занимают первое место с 23 очками.
Sempre metendo a m?o no Sporting, incr?vel mane! Queria ver se fosse contra ???— Wendel37 (@_08wendel) December 6, 2020
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