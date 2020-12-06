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Вендел — об игре бывшего клуба: «Это настоящая задница»

13:42
Вендел. Фото ФК «Зенит»
Вендел. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вендел в Twitter поделился мнением о матче 9-го тура чемпионата Португалии, в котором его бывший клуб «Спортинг» сыграл вничью с «Фамиликаном» (2:2).

«Я всегда болею за «Спортинг», но это была настоящая задница. Хочу посмотреть, что будет дальше», — написал Вендел.

После 9-и туров лиссабонцы занимают первое место с 23 очками.

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