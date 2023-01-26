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Сегодня, 13:15

Воспитанник «Зенита», играющий в США: «Здесь иностранному игроку тяжело пробиться — при равных данных выбирают местного»

Ведерников рассказал о своих перспективах в США
Гоша Чернов
Корреспондент
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Богдан Ведерников.
Фото Соцсети

Российский защитник футбольной команды Университета Колорадо-Спрингс Богдан Ведерников в интервью «СЭ» рассказал о своих перспективах в Соединенных Штатах Америки.

— На кого ты учишься? — вопрос Ведерникову.

— Моя специальность — анализ данных и системная инженерия. Если очень грубо говорить, то я будущий программист — уже знаю Java, изучаю Python.

— Тебе осталось учиться два года. К этому времени ты будешь дипломированным айтишником, но все еще футболистом. Кем ты видишь себя лет через пять?

— Еще не решил. Думаю о многих вещах, в том числе о бизнесе в какой-нибудь сфере. Тут же многое зависит в том числе от везения. Клуба мечты у меня нет, но есть стремление стать профессиональным футболистом. При этом я понимаю, что в США иностранному игроку тяжело пробиться — при равных данных тут делают выбор в пользу местного. С другой стороны, это дает мне дополнительную мотивацию.

Полностью интервью Богдана Ведерникова «СЭ» читайте здесь

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