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Вайналдум пропустит полуфинал клубного чемпионата мира

11:45
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум пропустит полуфинал клубного чемпионата мира против «Монтеррея», сообщает Sky Sports со ссылкой на представителя клуба.

Хавбек получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0). Однако Вайналдум отправится вместе с командой в Доху, где пройдет турнир.

Полуфинал клубного чемпионата мира пройдет 18 декабря и начнется в 20:30 мск.

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