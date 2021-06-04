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Варламов — о владельце «Риги» Ломакине: «Его интересует все — от Instat до веса игроков»

00:30
Евгений Варламов. Фото Алексей Иванов, -
Евгений Варламов. Фото Алексей Иванов, -
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Экс-капитан ЦСКА и бывший защитник сборной России Евгений Варламов, несколько месяцев проработавший ассистентом в «Риге», рассказал в интервью «СЭ» о бизнесмене Сергее Ломакине. Он владеет тремя клубами — «Родиной», «Ригой» и кипрским «Пафосом».

— С Ломакиным когда познакомились?

— В Эмиратах. Все сборы он был рядом с командой.

— Что за человек?

— Деловой. Очень любит футбол. Прямо фанат! Сам неплохо играет. Раз в неделю устраивали там междусобойчики — сначала с участием нашего штаба, затем «Родина» подъехала, плюс Ломакин приглашал известных в прошлом футболистов, отдыхавших тогда в Эмиратах. То Кураньи, то еще кого-то.

— Кевин до сих пор в порядке?

— О да! Сухой, поджарый. Хорошо двигается. Когда лишних килограммов нет, то и мастерство никуда не денется. А вовлеченность Ломакина в футбольный процесс поражает. Его интересует все — от Instat до веса игроков, а также прилетела ли к футболисту на сбор жена или подруга. Я не беру в расчет матчи — даже после каждой тренировки Сергей Александрович скрупулезно изучает статистические выкладки, задает вопросы.

(Александр Кружков)

Полностью интервью с Евгением Варламовым читайте на сайте «СЭ»

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