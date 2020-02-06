Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Ван Волфсвинкел вернулся к тренировкам. У него была обнаружена аневризма сосудов головного мозга

20:30
Теги:

Нападающий «Базеля» Рикки ван Волфсвинкел вернулся к тренировкам с командой. Он полностью восстановился, и врачи разрешили тренироваться ему без ограничений, сообщает официальный сайт клуба.

Летом 2019 года у голландского футболиста была обнаружена аневризма сосудов головного мозга. Ему сделали срочную операцию.

31-летний ван Волфсвинкел перешел в «Базель» летом 2017 года из «Витесса» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он успел провести за команду по 3 матча в чемпионате страны и квалификации Лиги чемпионов.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир