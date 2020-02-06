Ван Волфсвинкел вернулся к тренировкам. У него была обнаружена аневризма сосудов головного мозга

Нападающий «Базеля» Рикки ван Волфсвинкел вернулся к тренировкам с командой. Он полностью восстановился, и врачи разрешили тренироваться ему без ограничений, сообщает официальный сайт клуба.

Летом 2019 года у голландского футболиста была обнаружена аневризма сосудов головного мозга. Ему сделали срочную операцию.

31-летний ван Волфсвинкел перешел в «Базель» летом 2017 года из «Витесса» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он успел провести за команду по 3 матча в чемпионате страны и квалификации Лиги чемпионов.